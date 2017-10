Sì, sta nascendo una stella. Dimitri Oberlin è una pepita d'oro che a Basilea si tengono ben stretti: in pochi avranno notato il suo nome tra i marcatori negli ultimi turni di Champions League, eppure l'attaccante classe 1997 di proprietà degli svizzeri è in fase di decollo, il prestito con diritto di riscatto per portarlo al Basilea è stata un'intuizione geniale. La vetrina ideale per un attaccante fisico, che vede la porta e ha ottima qualità: 3 presenze e 3 gol in Champions, una macchina perfetta che la Juventus conosce molto bene.



SOGNANDO LA JUVE - All'Europeo Under 17 di Malta, ormai tre anni fa, Oberlin si è messo in mostra con la Svizzera facendo vedere ottime cose. E gli uomini della Juve lo hanno seguito da vicino: in quell'occasione proprio Dimitri ha confessato ai microfoni di Calciomercato.com di sognare la maglia bianconera come club in Italia, mentre all'estero il suo desiderio si chiama Manchester United. Sì, la Juve è nei suoi pensieri da tempo e adesso Oberlin è ancora seguito con particolare interesse; nome di prospettiva, chiaro, non un'operazione per l'immediato. Ma quel vecchio feeling non si dimentica, questo Oberlin è un talento vero e lo sta dimostrando. La Juve lo sa bene...