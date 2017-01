Intervistato da Sky Sport il noto procuratore Patrick Bastianelli ha fatto il punto sui suoi assistiti: "Andreolli in questo momento è concentrato per migliorarsi, con l'arrivo di Pioli l'Inter sta facendo cose importanti e stiamo parlando del prolungamento, ma la società è concentrata sul mercato in entrata ora. Babacar? Sono giornate decisive per l'addio di Kalinic, Babacar sta facendo cose importanti, è sempre decisivo. Mi auguro che il croato possa andare in Cina così Khouma avrà più spazio: può essere il futuro della Fiorentina con Chiesa e Bernardeschi".