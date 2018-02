Il general manager del Bayer Leverkusen, Jonas Boldt, ha risposto alle voci di mercato su una possibile partenza di Leon Bailey. "Perché dovremmo fissare un prezzo al cartellino di Leon? Non vogliamo cederlo. Il nostro obiettivo è averlo ancora con noi e conquistare la qualificazione in Champions League" ha dichiarato il dirigente. Bailey, arrivato dal Genk per circa 12 milioni di euro, è nel mirino di alcuni club di Premier League: "Ho una squadra preferita, ma non voglio rivelarla" ha detto il calciatore giamaicano poco tempo fa. Il Kicker ha rivelato che nel 2015, Bailey ha postato una foto con la maglia del Chelsea, accompagnata dalle parole "Il grande sogno".