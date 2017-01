"Mi aspetto di più da Chicharito". Lo ha detto alla Bild il ds del Bayer Leverkusen, Rudi Voeller a proposito del rendimento in questa prima parte di stagione dell'attaccante messicano. "Lui è il primo a riconoscere che deve aumentare il suo livello di gioco e so che non è soddisfatto delle prestazioni di questa prima metà della stagione" ha detto l'ex attaccante della Roma che ha però escluso la possibilità di una sua possibile cessione nel mercato di gennaio. "Non ci pensiamo a questo, abbiamo solo bisogno del Chicharito che tutti conosciamo". Dopo le 26 reti in 40 partite nella sua prima stagione al Bayer lo scorso anno, fin qui ha totalizzato 7 reti in 23 gare.