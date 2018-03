Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, parla alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund: "Lewandowski? Non sta a me dire quale sarà la decisione dei giocatori, ma conosco molto bene i media spagnoli: spesso hanno fonti attendibili, altre volte no. Lewa non mi dà la sensazione di voler andare via. Nei prossimi 2 o 3 anni potrà superare i miei gol segnati in Bundes. Io ne ho fatti 220, lui mi sembra sia a circa 170 circa. Gli basteranno due o tre stagioni. Robben e Ribery? Per certi giocatori l'età non conta, Totti ha giocato fino a 39 anni, Buffon ne ha 40".