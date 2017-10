"Sono sempre andato d'accordo nel corso della mia carriera con gli arbitri. Quando perdi non devi dare loro la colpa, ma analizzare la tua partita". Jupp Heynckes infiamma la sfida di domenica contro il Lipsia, che tornerà ad affrontare il Bayern Monaco a pochi giorni dalla sconfitta ai rigori in Coppa di Germania.



Ralf Rangnick, ds del Lipsia, all'intervallo è andato dall'arbitro Zwayer per mostrargli sul telefonino il video di un'azione in cui era stato negato ai suoi un rigore e anche il tecnico Hasenhuttl ha accusato il direttore di gara di aver usato un doppio metro di giudizio durante la partita. "Si affronteranno due grandi squadre e sarà una partita serrata come in coppa, ma spero che saremo ancora noi a mettere il naso davanti alla fine. Sarà un grande incontro, non sarà facile recuperare le energie dopo i 120 minuti di mercoledì, ma credo che entrambe le squadre siano in perfetta forma e non avranno problemi".