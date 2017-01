Dopo l'annuncio di Xabi Alonso, arriva un'altra brutta notizia per il Bayern Monaco: Philippe Lahm potrebbe seguire il percorso dello spagnolo e decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Il giornale tedesco Bild riporta infatti di un incontro tra il capitano bavarese e la società, relativo al futuro. Più volte il trentatreenne difensore ha dichiarato di voler continuare solo ad alti livelli di rendimento, quindi solo nel caso in cui il fisico glielo permetta. Il suo contratto, in realtà, scadrà nell'estate 2018, ma se decidesse di ritirarsi prima, la società, anche per riconoscenza, non si opporrebbe, pur non prendendo la notizia con grande gioia.

FUTURO DA DS? - La decisione passa quindi solo dalla mente e, appunto, dal fisico del giocatore, che potrà decidere se continuare a guidare la squadra dalla fascia o se proseguire con un ruolo in società. La posizione di direttore sportivo è libera da quest'estate quando, dopo l'addio di Matthias Sammer per problemi di salute, è stata spartita tra i vari dirigenti bavaresi, in attesa che proprio Philippe Lahm la rilevasse. Questa promessa, destinata in realtà al 2018, potrebbe essere anticipata di un anno.