Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, dice la sua dopo la sconfitta contro il Real Madrid, scagliandosi sulla direzione arbitrale: "Non abbiamo sfoderato una prestazione perfetta, ma siamo scesi in campo da uomini. Guardando il modo in cui sono andate le cose, è estremamente difficile quando si gioca in 10 contro 14. Il 2-2 è stato il peggiore, l'assistente aveva una visione chiara. Questo ci ha ucciso. Eravamo in gran forma dal punto di vista mentale dopo l'1-2 ed avevamo ancora 11 uomini in campo. Poi gli arbitri hanno invertito la nostra marcia. Non si può semplicemente dire che queste cose accadono, dopo quanto visto qui. Arturo forse poteva essere espulso prima, ma sicuramente non nel momento in cui ha preso il secondo giallo"