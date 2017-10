Victoria è gelosa. Secondo i tabloid britannici, l'amicizia tra il "suo" David Beckham e Mary Charteris non le va giù. Modella bionda, 30 anni, è figlia di un artistocratico scozzese. La conosce bene Kate Moss, che qualche anno fa la accusò di essere colpevole per la rottura con l'allora fidanzato Jamie Hince e che a un party la prese a pugni fino a farla cadere in piscina. Lady Mary è sposata dal 2012 con il musicista Jamie Furze: a presentarla a David Beckham è stato Dave Gardner, marito di Liv Tyler. Vita sopra le righe, Mary Charteris sarebbe stata trovata semisvenuta alla festa di compleanno per i 50 anni di Noel Gallagher (cantante ex Oasis).