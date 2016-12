Dopo la partita contro il Napoli, il presidente onorario della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha fatto sapere che la squadra è a posto così e che non ci saranno movimenti di rilievo nel prossimo mercato. Una dichiarazione questa che ha fatto sobbalzare il noto giornalista e tifoso viola, Oliviero Beha che scrive su Olivierobeha.it: "Anche a un cieco viene in mente che alla Fiorentina manca un centrale del livello di Gonzalo e Astori e un terzino destro vero. Il resto della squadra deve solo ritrovarsi, esattamente come Sousa nell’ambito della Fiorentina, del club, dei tifosi. E qui rovina l’asino. Che ti dice a fine partita Andrea della Valle, che parla ventriloquo del fratello (se è pensiero suo , è ancora peggio)? Che “la Fiorentina sta bene così”, cioè niente investimenti seri a gennaio. Se sarà così, se non verranno spesi i soldi necessari per i due ruoli scoperti, vorrà dire che con questa proprietà andremo sempre a scartamento ridotto, e tradiranno la nostra fiducia. Braccino corto, nessuna spesa, occhio solo a “rientrare” e magari a “guadagnare” come fanno da anni. Altrimenti vorrà dire che Andrea ha parlato a vuoto, e faranno invece augurabilmente quello che devono fare. Non investimenti folli, nessuno glielo chiede, ma un minimo di coerenza e di generosità questo sì. Ieri la squadra e il tecnico se le sono ampiamente meritate. Se continueranno come hanno fatto finora i Della Valle bros, sarà stavolta e completamente solo colpa loro".