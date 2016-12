Una serata no, e purtroppo non è nemmeno la prima, quella contro il Napoli per Tomovic. Alle difficoltà del serbo bisogna aggiungere anche quelle di Salcedo, che ha procurato il rigore al 94' che ha dato il 3-3 al Napoli. Fiorentina dunque in difficoltà in difesa e secondo La Nazione, Corvino sta lavorando per portare a Firenze proprio un giocatore che possa completare il reparto e per dare a Sousa più margine di scelta. I nomi sono quelli del solito Zampano, terzino che può giocare su entrambe le fasce, e Skriniar, centrale in forza alla Sampdoria.