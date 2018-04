Intervistato da Udinese Tv dopo il pareggio contro il Benevento, il centrocampista bianconero, Valon Behrami, ha parlato della prossima sfida di campionato che vedrà i friulani impegnati contro l'Inter.



"Contro l’Inter il pronostico ci vede sfavoriti perché quella nerazzurra è una squadra molto forte, che è in corsa per obiettivi diversi dai nostri. Però avremo il tempo per preparare bene la partita, dobbiamo cercare di dare il massimo e soprattutto lavorare in settimana per fare quello che ci chiede il mister".