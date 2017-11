"Mi rendo conto che Radja è un personaggio veramente popolare, ma io devo prendere decisioni in funzione dell'equilibrio della squadra". Roberto Martinez, ct del Belgio, ha spiegato sulle pagine di Sport Foot Magazine il motivo per cui non convoca Radja Nainggolan. "Credo di poter dire che abbiamo due posti da numero 10, Dries Mertens e Eden Hazard sono stati i migliori fino ad oggi. Quanto a Radja, il suo meglio alla Roma lo dà quando diventa un 'numero 10' con un po' di liberta dietro a Dzeko. Non abbiamo giocatori simili in squadra e quando lo abbiamo scelto per quel ruolo non ha funzionato. La sua più grande qualità è quando puó accentrarsi o quando puó tirare dalla distanza. L'abbiamo provato contro la Russia, contro la Repubblica Ceca, o contro la Grecia e non è riuscito molto. So che Radja è un giocatore con un enorme potenziale ma non è un giocatore che metterei come quindicesimo o sedicesimo uomo. Deve avere un ruolo importante in una squadra".