Dopo Karsdorp e Peres la Roma incrocia le dita per sfatare la maledizione del terzino destro. Durante la gara col Chelsea, infatti, Florenzi - scrive Leggo - ha accusato un problema all’adduttore della coscia destra tanto da chiedere il cambio a un quarto d’ora dalla fine. «Sentivo fastidio e quando ho capito che poteva essere più grave ho voluto la sostituzione», ha detto il terzino dopo il match.



Non sembra trattarsi di nulla di che, ma solo oggi Florenzi verrà visitato ed eventualmente sottoposto ad esami strumentali per scongiurare lesioni. A rischio non c’è solo la Fiorentina, ma anche la convocazione di Ventura per i playoff contro la Svezia della prossima settimana.