La storia della Sampdoria è costellata di imprese che resteranno indelebili per sempre. Una, ad esempio, è quella che risale alla stagione '82-'83, avversaria la Juventus. La Samp, appena tornata in Serie A, battè la Vecchia Signora infarcita di Campioni del Mondo, di Platini e di Boniek. In campo, in quella partita, c'era anche Gianfranco Bellotto, diventato poi allenatore dei blucerchiati. Tutt'ora, il mister resta tifoso del club che ha rappresentato il punto più alto della sua carriera: "La stracittadina è una cosa importante, hanno dimostrato di avere il giusto temperamento. Mi sento ancora parte di una storia importante e penso di aver dato anche il mio contributo perché questa bellissima società possa continuare a fare bene" ha detto all'edizione genovese de La Repubblica.



Bellotto contro la Juve ha uno score di tutto rispetto. Proprio a Torino nel 1979 realizzò una doppietta, vestendo la maglia dell'Ascoli: "I bianconeri mi portano fortuna. In quella storica stagione per l’Ascoli segnai anche nel ritorno nelle Marche. Il gol blucerchiato a Torino è frutto di uno schema molto semplice. Sui corner, andavo, infatti, a saltare, pur non essendo altissimo, per creare disturbo e favorire Sandro (Scanziani, ndr) che era bravissimo ad approfittarne. In campo e fuori eravamo e siamo ancora due fratelli, sono arrivato a Genova anche grazie a lui. Ha speso più di una parola con il dottor Nassi per convincerlo a portarmi alla Sampdoria".



Come si affronta la Juve? Bellotto non ha dubbi: "Bisogna giocare con grande coraggio per ottenere un grande risultato. Tutto può capitare, ma stavolta c’è la possibilità di ottenere un risultato importante. Certamente si dovranno ridurre gli errori al minimo indispensabile. Affrontavamo una squadra di grande nome e grandi giocatori, tanti campioni del mondo e due fuoriclasse, come Boniek e Platini alla prima in Italia. Mi è rimasto il ricordo della Gradinata Sud, la festa finale di tutto lo stadio per questo bellissimo ritorno in serie A".



L'intervista si conclude con una curiosità. Forse non tutti sanno che Invent, sponsor blucerchiato, è di proprietà di Sandro Bortoletto, parente acquisito e amico di Bellotto: "Sono convinto che si tratti di grossa occasione per questa azienda giovane ed innovativa" ha concluso l'ex mister blucerchiato. "La Sampdoria è una grande società e da tifoso blucerchiato sono contento di aver speso qualche buona parola per favorire questo accordo"