Un post condiviso da Andrea Belotti (@gallobelotti) in data: Gen 16, 2018 at 5:08 PST

, in campo e sul mercato. L'attaccante delin pochi mesi è passato da un estremo all'altro: da uomo valutato 100 milioni dal suo club a giocatore forzatamente parcheggiato per troppe settimane in infermeria, a secco di gol (solo 4 in campionato, più 3 in Coppa Italia) e alle prese con un difficile rinnovo del contratto che lo lega ai granata.Secondo Tuttosport, "". C'è alta tensione fra il classe 1993 di Calcinate e il presidente: la promessa di rinnovo del contratto con aumento dell’ingaggio non è ancora stata mantenuta e Belotti, scrive il quotidiano torinese, non l’ha presa benissimo. In scadenza di contratto nel 2021, Belotti. Su Instagram, il numero 9 granata ha smentito l'esistenza di una situazione 'gelida' nei rapporti con il suo club, ma sta di fatto cheAl di là delle schermaglie relative al rinnovo,della sua generazione. A partire dal rientro in campo dopo la distorsione al ginocchio (vedremo se già domenica sarà fra i convocati per la sfida con il), serviranno cinque mesi davero. Con le prestazioni e con i gol, per l'ex Palermo e per i suoi agenti sarà più semplice sedersi al tavolo con Cairo per il rinnovo del contratto., a prescindere dal fatto che il rinnovo, nel frattempo, sia arrivato o meno., dove gli estimatori dell'attaccante granata non mancano. Non si parlerà più di 100 milioni di euro, ma l'auspicio diè che, con un ritorno diai livelli della stagione 206-17, si possa tornare a parlare ancora di cifre importanti. E questa volta la risposta potrebbe essere diversa, sia da parte del giocatore che da parte del Toro.