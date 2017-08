FANTACALCIOMERCATO

, sempre di più. La speranza di Sinisa Mihajlovic sta per avverarsi, sensazioni positive nelle ultime ore con il presidente Cairo e il ds Petrachi convinti di poter blindare l'attaccante che anche ieri si è preso le copertine con una rovesciata magnifica. In mattinata, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è stato un nuovo contatto con chi stava curando l'operazione legata al: il club francese ha messo Belotti in lista per il dopo-Mbappé, ceduto al Paris Saint-Germain.- Il Torino però ha ribadito al Monaco che, decisione definitiva. Non bastano neanche i 70 milioni più un'idea di contropartita (pure apprezzata, come Ronny Lopes, ala offensiva) a convincere Cairo. Ecco perché, nella politica del club non sono previsti investimenti da 100 milioni di euro anche perché l'attacco verrà rinforzato da Jovetic, ha già convinto (6-1 al Marsiglia senza Mbappé) e potrà essere ancora ritoccato con un colpo che non sfori i 50 milioni di euro. Insomma, Belotti si allontana a meno di cambi di strategia del Torino. E la permanenza in granata ormai è a un passo...