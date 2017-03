In casa Torino Andrea Belotti è senza ombra di dubbio l'uomo mercato per eccellenza. I ventidue gol messi a segno finora in campionato, a cui vanno aggiunti i due in Coppa Italia e i tre con la maglia della Nazionale, hanno fatto in modo che l'attaccante granata finisse nel mirino dei principali club europei: dal Chelsea al Manchester City, passando per il Real Madrid e il Barcellona. La squadra di Antonio Conte è quella che per prima ha iniziato ad abbozzare una trattativa per Belotti, lo scorso 31 gennaio alcuni emissari del Chelsea avevano infatti incontrato il procuratore del giocatore a Milano, ma ora anche il Barcellona ha iniziato a premere sull'acceleratore per arrivare al Gallo granata: lo dimostra l'incontro avvenuto mercoledì tra i dirigenti catalani e quelli del Torino.



Mentre sul prato del Camp Nou Messi e compagni entravano nella storia del calcio compiendo un'incredibile rimonta ai danni del Paris Saint Germain, sugli spalti ad assistere al 6-1 erano presenti infatti anche alcuni dirigenti granata. Il motivo del viaggio in Spagna non è stato il match di ritorno dell'ottavo di finale di Champions Leauge ma Andrea Belotti. Gli uomini mercato del Barcellona hanno infatti invitato i colleghi del Torino alla partita per poter discutere personalmente della possibilità di acquistare il giocatore a fine stagione senza dover spendere i 100 milioni di euro previsti dalla clausola. Al momento però il presidente Cairo non sembra intenzionato a voler fare sconti.