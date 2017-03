Urbano Cairo questa mattina ha presentato il suo ultimo prodotto editoriale: il settimanale L'Economia. A margine della presentazione, il presidente granata ha parlato anche del suo Torino, soffermandosi sulla partita di lunedì contro la Lazio e sulla sfida nella sfida tra Andrea Belotti e Ciro Immobile. "Sono due giocatori che il Toro ha messo nelle condizioni di giocare nel miglior modo possibile, in squadre votate a giocare d’attacco. Belotti è con noi da un anno e mezzo e ha fatto passi avanti giganteschi, tanto che oggi è considerato probabilmente uno dei migliori centravanti europei, ed è capocannoniere del campionato non avendo giocato neanche tutte le partite, quindi molto bene. Per quanto riguarda Immobile, invece, lui fece bene da noi, poi è andato via e ha fatto meno bene. Ora è tornato in Italia e sta di nuovo convincendo, sono contento per lui perché gli sono affezionato",

Cairo ha poi parlato degli obiettivi del Torino per questa stagione. "Quello che conta non è raggiungere per forza l’ottavo posto. Da qui alla fine mancano 11 partite, di altissimo livello, dobbiamo giocarle al massimo per riuscire a ottenere i risultati migliori e fare tanti punti. Dopodiché vedremo vedremo dove saremo posizionati. Non stiamo qui a drammatizzare l’ottavo posto".