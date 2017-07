In quale squadra giocherà nella prossima stagione? È questo il grande interrogativo che da mesi si pongono i tifosi del, sempre più preoccupati per il possibile addio del Gallo. Per l'attaccante si sono mosse diversi top club tra cui il, ile il: nessuna di queste tre sembra però essere quella di cui Belotti vestirà la maglia nel prossimo campionato. I parigini hanno ritirato l'offerta prima di tutti, il Milan in attacco ha già acquistatomentre i Red Devils sono vicini all'acquisto di Romeludall'per 75 milioni di sterline, circa 85 milioni di euro. Proprio la conclusione dell'affare riguardante l'attaccante belga potrebbe allontanare Belotti dal Torino. Lukaku, infatti, era nel mirino anche del Chelsea: qualora venisse confermato l'approdo del belga alla corte di Mourinho,Da diverso tempo il Chelsea sta corteggiando l'attaccante granata: già a gennaio a Milano si erano registrati i primi incontri tra alcuni emissari del club londinese e Sergio Lancini, il procuratore dell'attaccante. I contatti sono poi proseguiti nei mesi successivi, quando i dirigenti inglesi hanno anche sondato la disponibilità del presidente Cairo a vendere il centravanti anche a cifre inferiori rispetto a quelle previste dalla clausola. Senza considerare il fatto che per tutta la stagione alcuni osservatori inglesi sono stati avvistati allo stadio Grande Torino per le partite casalinghe della squadra di Sinisa Mihajlovic., che lo ha sempre preferito anche a Lukaku.Con Diego Costa pronto a lasciare Londra, Romanpotrebbe quindi ora decidere di pagare versare nella casse del Torino 100 milioni di euro necessari per assicurarsi l'attaccante e risolvere quindi il problema centravanti per la prossima stagione, nella quale il suo Chelsea, oltre che ad essere impegnato in patria nella difesa del titolo vinto, tornerà ad essere protagonista in Champions League. Come più volte il presidenteha ribadito, quest'estate