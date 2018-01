La notizia non è ancora certa, considerato che a Torino-Benevento mancano ancora diversi giorni, ma sembra sempre più probabile che Andrea Belotti salterà anche la prossima partita della formazione granata. L'attaccante è indisponibile da un mese a causa di un infortunio al ginocchio, lo stesso che gli aveva dato problemi lo scorso autunno, e ha bisogno ancora di tempo prima di poter tornare in campo.



Walter Mazzarri non è intenzionato ad accelerare i tempi di recupero e sta lasciando Belotti

svolgere il proprio lavoro personalizzato di giorno in giorno per poter recuperare completamente prima di tornare in campo. Nel frattempo domenica contro la squadra giallorossa sarà ancora una volta M'Baye Niang a giocare come punta centrale.