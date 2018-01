La priorità per il Torino in questa sessione di mercato è Godfred Donsah. Il centrocampista ghanese classe 1996 è da tempo seguito dalla società granata e ora il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno cercando di chiudere la trattativa con il Bologna. Una volta concluso l'affare Donsah, i due principali dirigenti del Torino riprenderanno la trattativa con il Genoa per Diego Laxalt.



Negli ultimi giorni i discorsi per l'esterno uruguaiano erano stati accantonati, viste le difficoltà nell'arrivare ad un accordo, ma in casa Torino non si sono ancora perse le speranze di riuscire a portare alla corte di Walter Mazzarri Laxalt. I dirigenti granata sperano di riuscire a sbloccare la trattativa negli ultimi giorni di mercato.