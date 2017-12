Un selfie con la moglie Giorgia davanti all'albero addobbato e il pranzo con il parenti: ha trascorso così il Natale Andrea Belotti, il primo da capitano del Torino. Se quest'estate la trattativa tra il Milan è la società granata fosse andata a buon fine, il Gallo avrebbe invece potuto festeggiare il suo primo Natale da attaccante rossonero ma, vedendo la classifica a metà campionato, per il centravanti non è certo il momento dei rimpianti.



Questo Milan non vale più del Torino: lo dice quel nono posto con 24 punti che le due squadre condividono (insieme anche a Udinese e Bologna). E se tra le due c'è una squadra che nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di ripresa questa è certamente il Torino: in queste feste natalizie quindi, Andrea Belotti non avrà certo dei rimpianti per essere rimasto in granata.