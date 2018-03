Il Fiorentina-Udinese di Marco Benassi di un girone fa, quando la sua stagione è cambiata. In quell’occasione Pioli cambiò modulo, scelse il 4-3-3 e il primo a beneficiarne fu proprio lui. Non è un caso che l’ex centrocampista del Torino poi ha segnato tre gol consecutivi proprio dopo un’ottima prestazione contro i friulani. Peccato che Benassi, almeno come goleador, dopo le marcature in fila con Benevento, Torino e Crotone si sia fermato. È vero che il suo mestiere non è quello di segnare, ma è altrettanto sotto gli occhi di tutti che il suo rendimento rimane al di sotto delle aspettative estive. Adesso arriva dallo 'stage' con la Nazionale “Solo un’amichevole, ma comunque una gran bella iniezione di fiducia”, per tornare decisivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.