Marco Baroni, nonostante le nove sconfitte consecutive, restera' per sempre nella bella storia del Benevento calcio e nel cuore dei tifosi giallorossi non solo per la sua professionalita' e cordialita' ma soprattutto per aver firmato la storica promozione in serie A. Il tecnico di Tavernuzze attraverso una lettera ha voluto ringraziare la societa' e l'intera citta' di Benevento dopo l'esonero di ieri. "Voglio ringraziare sentitamente il presidente Vigorito per avermi scelto, e sostenuto, sia professionalmente che umanamente nella mia avventura alla guida del Benevento Calcio. Un valore, il Suo, che porterò con me ancor piu' dei risultati e traguardi sportivi che abbiamo raggiunto insieme" le parole di Baroni. "Ringrazio inoltre, unitamente a tutto il mio staff, tutta la società del Benevento Calcio, in ogni suo componente, e i cittadini e i tifosi del Benevento, uno a uno, che ci hanno aiutato, sostenuto, sospinto: la vostra voce è stato il nostro vento, il vostro entusiasmo la nostra stella polare; non si puo' creare un'atmosfera straordinaria e coinvolgente come quella realizzata allo stadio Ciro Vigorito se non si possiede collettivamente un sentimento, una storia, se non si appartiene a una terra di cui mi sono sentito parte integrante, il Sannio, che perpetua la sua bellezza attraverso il suo popolo. Auguro al Benevento di raggiungere la salvezza obiettivo nel quale ho sempre creduto fermamente. Grazie ancora a tutti, di cuore. Mister Baroni".