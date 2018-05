L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la prossima partita contro la Spal: "Gyamfi? E' un ragazzo perbene che merita questa opportunità. Non ha avuto molte chance perchè i vari Letizia, Venuti e Sagna mi davano maggiori garanzie. Non mi preoccupo più di tanto per le assenze. Ci saranno i ragazzini in panchina e faremo la nostra partita con l'intento di fare risultato. Ci siamo allenati bene: è chiaro che non è facile stare concentrati al massimo tutta la settimana, ma sono certo che faremo una gara dignitosa. Il mio futuro? Ci sono ancora 270 minuti da giocare per mettere in mostra le qualità morali che ci contraddistinguono. E' una cosa a cui tengo tantissimo, poi vedremo".