Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ha parlato a Ottochannel in vista della sfida col Napoli di domenica sera: "Abbiamo preso giocatori forti, qualcuno è persino un lusso per una squadra che deve salvarsi. Penso soprattutto a Sandro. È anche vero che qualcuno non è ancora nelle migliori condizioni, ma per altri, tipo Guilherme e Djuricic, potrei anche sbilanciarmi. È evidente che ora solo il campo potrà dire se abbiamo fatto bene. Puggioni e Tosca subito in campo? Vediamo come reagiscono ai primi lavori, poi decidiamo. Puggioni è un portiere di sicuro affidamento ed ha già un'età per cui può essere inserito nella lista degli esperti. Conosco Tosca perché ho giocato negli ultimi anni di carriera in Romania ed ho sempre seguito quel campionato. È un difensore centrale che può giocare anche terzino, un giocatore esplosivo. La forma fisica di Diabaté? Ci stiamo lavorando con lo staff medico e con i preparatori: vogliamo farli giocare, ma non vogliamo esporli a rischi muscolari, all’ordine del giorno per chi non gioca da un po’ di tempo".