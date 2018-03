Fiorentina-Benevento 1-0



Puggioni 6,5: Incolpevole sulla rete di Hugo. Provvidenziale al 15’ sul tiro ravvicinato di Simeone, per il resto della gara è attento.



Venuti 6: gioca contro la squadra che ne detiene il cartellino. Lui, che deve prendersi il posto nel futuro viola, esordisce al ‘Franchi’ nel giorno più difficile. E lo fa con diligenza e propositività.



Djimsiti 6,5: gioca a testa alta, anche palla al piede. Attento, al 50’, nel fermare il filtrante di Saponara per Simeone. Colpisce il palo con una zuccata.



Tosca 6: il classe ’95 è sicuro, non è dotato di un fisico imponente ma riesce a sopperire grazie ad altre caratteristiche. In apertura di secondo tempo, chiude con tempismo su Chiesa.



Sagna 6: non si vede molto, si limita a fare il proprio compito.



Cataldi 6: gioca basso e sale a creare superiorità numerica sulla trequarti quando il Benevento si schiaccia sul limite dell’area viola.



Guilherme 6: tecnicamente ha una marcia in più. Prende il cartellino giallo per aver steso Saponara in ripartenza. Ci prova al 51’, la porta però è altrove.



Djuricic 6,5: attivo nel primo tempo, dopo tre minuti nella seconda frazione mette i brividi alla Fiorentina con un diagonale sul quale, però, nessuno arriva. Al 64’, invece, ci prova con il piattone, bloccato a terra da Sportiello. Il migliore dei suoi.



(dall’81’ Parigini 6: entra per cercare la rete del pareggio)



Lombardi 6: costringe, al 38’, Sportiello a dotarsi di ottimi riflessi.



(73’ Diabatè 6: fisico in attacco, ma non basta)



Brignola 6,5: è un giocatore fortissimo, questo viene da dire. È ovunque, addirittura a chiudere in area di rigore da ultimo uomo Simeone al momento del tiro. Forse penalizzato dal contesto.



(dal 46’ Del Pinto 6: ammonito per proteste, era diffidato)



Coda 6: finisce per perdersi tra le maglie della difesa viola. Nel finale partecipa all’assalto dei suoi.



All. De Zerbi 10: il voto è per il comportamento dei ragazzi e dei loro tifosi in un giorno come questo. La sua squadra è protagonista di una giornata storica. Il Benevento ci mette l’anima, disputa una gran partita e dimostra di non essere spacciata nella corsa alla salvezza. E un applauso ai tifosi del Benevento: 1.600 a Firenze, come le grandi squadre. Lo hanno dimostrato onorando Astori.