Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Benevento è pronto a riconfermare il centrocampista brasiliano Sandro, anche in caso di retrocessione, sempre più probabile, in Serie B: le ottime prestazioni dell'ex Tottenham non sono passate inosservate e la sua esperienza anche internazionale, oltre alla possibilità di averlo a parametro zero lo rende appetibile.