Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Real Betis Balompié per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 del calciatore Alin-Dorinel Tosca.

Il difensore Alin-Dorinel Tosca, vincitore del campionato e della coppa nazionale 2014/15 con l’FCS Bucuresti, vanta 220 presenze in carriera: 14 in campo europeo tra UCL ed EL e 25 in Liga Spagnola, con la maglia del Real Betis. Dalla giornata di domani si aggregherà al gruppo e sarà a disposizione del tecnico.