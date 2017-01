Il PSG dopo Draxler dal Wolfsburg sta per ufficializzare anche Gonçalo Guedes dal Benfica per circa 30 milioni di euro. Rui Vitoria, allenatore del club di Lisbona, ha spiegato il motivo della scelta di lasciarlo partire per Parigi in conferenza stampa: "La sua partenza era inevitabile. Gonçalo è stato più che brillante nella prima parte di stagione e questo ha attirato i maggiori club europei e non... Non possiamo nascondere i giocatori. Il Benfica è un club di portata globale, ma in termini economici, non possiamo competere con le big attuali. Ci sono altri club con argomenti finanziari migliori. Questa per noi è una situazione normale. Se ci conoscete sapete che abbiamo già in cantiere possibili sostituti dal nostro vivaio, così è la vita."