L'Inter vuole Domenico Berardi. E questo non è un mistero: l'ala del Sassuolo è una prima scelta per il mercato nerazzurro, un discorso già avviato dalla scorsa estate e proseguito a livello di contatti anche in questi mesi. Perché la passione del ds nerazzurro Ausilio per Berardi è nota, Suning approva le caratteristiche di Domenico, uomo giusto al posto giusto. Ma l'operazione è avanzata eppure non chiusa, anzi; c'è ancora da discutere sul prezzo... e non solo.



FATTORE ALLENATORE - La questione economica prima di tutto, troppi i 40 milioni chiesti dal Sassuolo, si lavora tra contropartite e eventuali bonus. Mentre la concorrenza si attiva, l'Inter dovrà fare i conti anche con il capitolo allenatore: il colpo Berardi era stato approvato nei mesi scorsi anche da Stefano Pioli con Suning, se non dovesse rimanere lui e fosse scelto un altro allenatore per la prossima stagione, Berardi dovrà 'passare l'esame' ed essere avallato anche dal nuovo manager nerazzurro. Fattore che può diventare anche decisivo, chissà. Aspettando di definire il futuro di Berardi dopo una vita al Sassuolo.