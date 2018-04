Se Adem Ljajic è il giocatore che più ha giovato del passaggio dal 4-3-3 al 3-4-1-2, Alejandro Berenguer è invece quello che più ci ha rimesso. Da quando Walter Mazzarri ha deciso di ridisegnare il suo Torino con il nuovo modulo, lo spagnolo non ha più visto il campo, il fatto particolare è che è l'unico giocatore di movimento (esclusi ovviamente gli infortunati e Molinaro che è appena tornato in gruppo) a non aver giocato neanche un minuto nelle ultime tre partite.



D'altronde è difficile trovare uno spazio con questo schema a un esterno offensivo come lo è Berenguer, per questo motivo l'ex giocatore dell'Osasuna a fine stagione potrebbe essere messo sul mercato dopo appena una stagione in granata.