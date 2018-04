Tra i giocatori del Torino che più si sono messi in luce in questo campionato c'è sicuramente Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunense è in realtà di proprietà dell'Olympique Lione, ma ancora per poco: il Torino infatti a fine stagione riscatterà il cartellino del giocatore, come anche il presidente Urbano Cairo ha annunciato prima della partita contro l'Inter della scorsa domenica.



Per acquistare a titolo definitivo il cartellino di Nkoulou il Torino dovrà versare nelle casse dell'Olympique Lione 3.5 milioni di euro, una cifra già concordata la scorsa estate ma che, dopo questo straordinario campionato del camerunense, sembra essere di molto inferiore al reale valore del giocatore.