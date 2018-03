Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, parla così dalla serata dei 110 anni dell'Inter: "In questo momento è più importante pensare ai 110 anni di storia dell'Inter, che sono portatori di valori completamente diversi di quelli di altre squadre. Bello essere qui, incontrare vecchi amici, giocatori che hanno fatto la storia di questo Club. Io dico sempre che chi ha fatto una presenza e chi ne ha fatte oltre 100, tutti hanno fatto la storia dell'Inter. Tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo, in questa serata dove 110 anni di storia sono qui da vedere".



L'Inter può tornare in Champions? "Ce lo auguriamo tutti, nel girone d'andata ci credevo tanto, adesso la strada è più in salita e più complicata, però c'è margine per ritrovare compattezza, quella freschezza mentale che manca a una squadra che sembra preoccupata. Se recupera questo, la squadra ce la può fare".