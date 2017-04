Beppe Bergomi, ex Inter e oggi opinionista a Sky, a Lady Radio parla così in vista della sfida di sabato sera tra viola e nerazzurri: ‘Il lavoro di Pioli è positivo anche se le ultime prestazioni non sono state all’altezza. Fiorentina? Prandelli è un uomo vero e potrebbe far bene. L'importante è che i viola trovino un allenatore motivato perché Firenze è sempre una piazza difficile. La Fiorentina ora vive una crisi di ambiente'.