L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, intervenendo a Radio Capital per affrontare soprattutto temi legati alla politica e alla campagna elettorale in vista dell'appuntamento alle urne del prossimo 4 marzo, è tornato a parlare delle vicende di casa rossonera. E le sue dichiarazioni a proposito della formazione allenata da Rino Gattuso non sono state propriamente al miele: "Faccio sempre il tifo per i rossoneri, ma quando lo vedo giocare con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato soffro di un reale mal di stomaco". Terminato l'affondo di natura tattica, ha ribadito i motivi che lo hanno portato a cedere il club dopo oltre 30 anni di gestione: "In questo calcio fatto di petroldollari non era più possibile competere. La spesa necessaria per mantenere un club al top non era più sostenibile. La mia è stata una scelta dolorosa, ma necessaria".