Avete potuto leggere l'indiscrezione lanciata da Il Messaggero sul passaggio di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina all'Inter per 40 milioni di euro. Ebbene questa notizia ha mandato su tutte le furie proprio la società viola che dal suo interno fa filtrare un messaggio chiaro: "E' una notizia destituita di ogni fondamento".



​In giornata non uscirà nessun comunicato ufficiale dal club viola, ma l'irritazione resta anche perché stiamo parlando di un giocatore di primo piano sia per la realtà fiorentina che nazionale. E poi con Bernardeschi è anche in atto una trattativa per il rinnovo contrattuale fino al 2021.