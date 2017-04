Nell'edizione di Firenze de La Repubblica si parla anche delle sorti di due giocatori legati a doppia mandata alla Fiorentina, due prodotti del settore giovanile viola.



Su Federico Bernardeschi si legge che l'attaccante, prima di firmare il rinnovo coi viola, aspetta di sapere se la Fiorentina ha intenzione o no di puntare al quarto posto la prossima stagione.



Poi c'è Khouma Babacar, reduce dalla doppietta siglata all'Inter, che invece aspetta solo di capire se il nuovo tecnico ha intenzione o no di credere in lui. I fatti lasciano pensare che il senegalese abbia buone possibilità di restare ancora in maglia viola, anche perché, aggiunge il quotidiano, i rapporti tra il presidente esecutivo Cognigni, il direttore dell'area tecnica Corvino e il suo agente (ombra) Raiola sono ottimi.