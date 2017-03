L'asta per Federico Bernardeschi è pronta a scatenarsi. A dare il via è lo stesso ragazzo, con il no al rinnovo proposto dalla Fiorentina. Come riporta Libero, in accordo con il suo agente, Beppe Bozzo, Bernardeschi ha gentilmente declinato la proposta: vuole partire. E Inter e Juve sono prontissime ad accoglierlo, con mezza Europa sulle sue tracce. A capeggiare le inseguitrici straniere è il Chelsea di Antonio Conte.