La Juventus e Federico Bernardeschi sono sempre più vicini: il talento toscano ha deciso di lasciare Firenze per fare il grande salto. Scelta non banale, soprattutto perché il Mondiale di Russia è alle porte, e la concorrenza spietata di Torino avrebbe spaventato molti. Molti, ma non Berna, che è abituato a convivere da sempre con le pressioni: la 10 di Antognoni, il peso di un'intera città sulle spalle a poco più di vent'anni e il ruolo di leader nella Nazionale Under 21 più forte degli ultimi anni. La Juventus è solo l'ultima sfida della carriera di uno dei gioielli più splendenti del calcio italiano.



L'OFFERTA - La Juve è pronta mettere sul piatto oltre 40 milioni di euro per convincere la Fiorentina a lasciar partire il suo 10; l'obiettivo dei bianconeri è strappare il sì di Corvino prima del 17, giorno nel quale Bernardeschi è atteso nel ritiro viola. Il club gigliato non avrebbe voluto cedere il giocatore, ma la voglia del classe '94 di provare una nuova sfida farà la differenza in una trattativa ormai vicina alla sua chiusura.



RUSSIA 2018 - La scelta di Bernardeschi è arrivata con il Mondiale alle porte, nell'anno in cui la maggior parte dei giocatori cerca una sistemazione 'comoda' che possa offrire tanto minutaggio e una vetrina assicurata; il classe '94, però, ha sempre dimostrato di avere grande fiducia nei suoi straordinari mezzi tecnici ed ha deciso di mettersi in gioco e rischiare tutto, dando prova, a prescindere dai risultati, di avere grande personalità. Una scelta in contro tendenza, che dà il polso del potenziale di questo giocatore che, però, dovrà lottare come non mai per convincere Ventura e strappare un biglietto per la Russia...