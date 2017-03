Tra Federico Bernardeschi e il suo allenatore Paulo Sousa, non c'è un rapporto facilissimo. La Repubblica scrive oggi che dopo il naufragio di Europa League e la curiosa sostituzione avvenuta contro il Borussia Monchengladbach, i due hanno avuto un faccia a faccia non particolarmente affettuoso.



​Il giocatore, in seguito, è rimasto fuori per un paio di settimane a causa di un infortunio. Tutto acquietato almeno fino alla sostituzione col Cagliari: "una scelta curiosa, tanto che subito dopo è circolata una battuta feroce e naturalmente surreale, "Sousa ci sta solo facendo vedere come sarà la Fiorentina del futuro" si legge ancora sul giornale.