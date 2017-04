Bernardo Silva, ala in forza al Monaco, ha spento l'entusiasmo di Inter e Juventus, che sarebbero interessate al calciatore, in un'intervista alla CNN: "Sono felice al Monaco. E’ stata la mia esperienza in una squadra di primo livello e sarò sempre grato al club. Questa è la mia terza stagione in Ligue 1, ma ovviamente tutti i calciatori aspirano a giocare nei migliori campionati. Liga e Premier League sono i migliori ed è chiaro che spero di giocare lì un giorno".