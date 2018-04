Un gol che vale la matematica permanenza del Genoa in Serie A: è quello realizzato ieri sera da Daniel Bessa contro i suoi ex compagni del Verona.



A fine gare l'italo-brasiliano si è presentato nella zona mista del Ferraris per raccontare le sue impressioni sulla sfida: "Nel primo tempo ho visto dalla panchina un Genoa che ha dominato la partita. Poi nella ripresa loro hanno fatto abbastanza bene ma è normale che ogni squadra provi a giocare in qualche frangente di partita. Dopo il pareggio però noi abbiamo ripreso in mano la partita e per fortuna ho segnato. Sono contento e soddisfatto".





Il cammino del Genoa in questi ultimi mesi è stato talmente straordinario da sorprendere anche lo stesso Bessa: "Quando sono arrivato io, a fine gennaio, avevamo 21 punti, oggi siamo a 41. Venti punti sono tanti e se li abbiamo conquistati il merito è di tutti".



Prima di vestire il rossoblù Bessa era stato a Verona, proprio la squadra che con il gol di ieri sera potrebbe aver contribuire a rispedire in Serie B. Una vendetta personale dopo i dissapori con il tecnico veneto Pecchia? "No, io sono al Genoa e penso al Genoa. Il mister ha fatto le sue scelte: l’anno scorso ha ottenuto una promozione importante e io adesso non mi sento di commentare cose che non riguardano il Genoa".