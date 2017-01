Giovanni Bia, procuratore, a Lady Radio dice la sua sulla vicenda Kalinic e i tanti milioni di euro che ballano in questa operazione: 'Non penso che la Fiorentina avesse alternative sulla vicenda. A certe cifre sarebbe stato una bestemmia non vendere Kalinic. Corvino conosce mercati spesso ignoti ai più ma per il sostituto tutto dipende dalla volontà della Fiorentina'.