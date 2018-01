Nell'estate 2015 Birkir Bjarnason fu vicinissimo a lasciare il Pescara per trasferirsi al Torino (tanto che la società biancoazzurra diede per ufficiale l'affare sul proprio sito), i granata all'ultimo decisero però di tirarsi indietro e il centrocampista islandese si trasferì al Basilea. Ora però i procuratori del calciatore, attualmente in forza all'Aston Villa, sono tornati a proporlo al presidente Urbano Cairo.



Il presidente granata non sembra però intenzionato a portare a termine l'affare, Bjarnason non è più infatti un obiettivo del Torino. Salvo imprevisti ripensamenti dell'ultimo momento, il giocatore islandese non arriverà in granata neanche in questa sessione di mercato.