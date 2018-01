Con Afriyie Acquah che potrebbe trasferirsi al Genoa per favorire l'arrivo di Diego Laxalt e con Samuel Gustafson destinato al prestito in serie B (piace in particolare al Brescia), il Torino è ora alla ricerca di un nuovo giocatore che possa giocare in mezzo al campo. Tra i giocatori su cui i dirigenti granata hanno posato gli occhi, come riporta Toro.it, c'è anche Arnaud Lusamba del Nizza.



Classe 1997, di origine congolose ma con il passaporto francese, Arnaud Lusamba è considerato uno dei migliori giovani talenti della Ligue 1. Potrebbe arrivare al Torino per una cifra compresa tra i 2,5 e i 3 milioni di euro e potrebbe rivelarsi un ottimo affare in ottica futura. La società granata lo segue da tempo e ora potrebbe cercare di muovere l'affondo decisivo per acquistarlo.