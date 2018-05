Sandro Tonali è il nuovo che avanza. E da queste colonne ve ne abbiamo parlato mesi fa, in tempi non sospetti: il suo rendimento già dalle apparizioni iniziali in prima squadra con il Brescia ha fatto intendere di essere da giocatore vero, nonostante questo centrocampista classe 2000 debba ancora compiere 18 anni (lo farà tra una settimana). Promette benissimo Tonali, caschetto e ruolo uguali ad Andrea Pirlo, una qualità delle giocate fuori dal comune che mescolata alla personalità di un ragazzo che si è calato benissimo nell'inferno della Serie B fanno un prospetto su cui in molti vogliono investire. La Juve al momento è vigile ma ferma, chi si è inserito concretamente da settimane è soprattutto l'Inter.



PREZZO E RADJA BIS - La dirigenza nerazzurra sta seguendo da vicino Tonali, ora protagonista da titolare al Brescia con tanto di primo gol segnato all'Arechi. E anche la Sampdoria ha provato a muovere i primi passi per anticipare tutti. Il problema? Massimo Cellino, presidente che ama coccolarsi e godersi i suoi talenti, lo conosciamo bene. Ha già rifiutato offerte che arrivavano a 10 milioni di euro bonus compresi, punta a trattenere Tonali per un altro anno senza venderlo subito. La sua idea è un Nainggolan-bis, ovvero emulare quanto fece ai tempi di Cagliari con Radja: vendere una metà del cartellino prima, l'altra trattenerla per rivenderla stravalutata in seguito. Senza comproprietà (come invece era lecito fare all'epoca) mira a studiare una soluzione con il 50% della futura rivendita da riconoscere al suo Brescia o prestito oneroso con riscatto da fissare. Idee nella testa di Cellino che si gode Sandro Tonali, il nuovo Pirlo su cui ora c'è anche l'Inter. Con forza. Ma per regalarselo servirà un investimento serio...