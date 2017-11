Lars Jesper Blomqvist, ex calciatore svedese che ha militato nel campionato italiano (ex ala di Milan e Parma) ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato la partita di venerdì prossimo tra Svezia e Italia: "Senza Ibrahimovic, è cambiato il modo di giocare della Svezia. Ci muoviamo in un 4-4-2 molto rigido, con meccanismi e compiti precisi. C'è meno talento, ma più intensità. La velocità e l'uno-contro-uno sono affidati soprattutto a Forsberg, ha colpi che ricordano i miei... lui ha un po' più di libertà d'improvvisare, mentre i compagni rispettano linee definite, ognuno sa sempre cosa deve fare. Il c.t. Andersson ha ridato al gruppo fiducia ed entusiasmo, ma soprattutto ha portato ordine".



Secondo Blomqvist pur essendo favorita l'Italia non deve sottovalutare la Svezia: "L'Italia è comunque l'avversario peggiore che potessimo incontrare, sulla carta siamo sfavoriti, ma anche nel girone con Francia e Olanda ci davano per spacciati. Se potessi levare un giocatore a Ventura, direi De Rossi. In difesa la Svezia non è molto diversa da quella che avete visto all'Europeo, ha una linea a 4 molto esperta e sincronizzata. Attenti a indicare in Lindelof il punto debole: è vero, al Manchester Utd sta faticando, ma lì ci vuole del tempo per ambientarsi, io lo so bene... in nazionale è tutta un'altra storia".