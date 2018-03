Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus, ora al Boca Juniors, ha smentito ai microfoni di Tyc Sports la notizia di un presunto infortunio rimediato mentre era in carcere per far visita al fratello detenuto: "Non sono così stupido da infortunarmi in prigione o giocando a golf. Mi sono fatto male lavorando in palestra. Mi piacerebbe essere in campo con i miei compagni di squadra perché è davvero un momento difficile. Sto facendo fatica a ritrovare la mia migliore forma ma l’ossessione di vincere con questa maglia mi tiene sulle spine".